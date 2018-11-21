Экономика

Виктория Грей
21 Ноября, 2018 13:25

Вопросы по развитию АПК Костромской области обсудили Патрушев и Ситников

Министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев.
Источник: dp.ru
#Патрушев

#Ситников

#сельхозпродукция
Кострома, 21 Ноября - DIXINEWS.

21 ноября Министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев провёл встречу с губернатором Костромской области Сергеем Ситниковым.

В ходе мероприятия стороны обсудили вопросы развития сельхозпроизводства в регионе, итоги уборочных работ, а также меры поддержки инвестиционных проектов в АПК.

Дмитрий Патрушев отметил, что в 2018 году производство сельхозпродукции в Костромской области демонстрирует положительную динамику. В частности, увеличился сбор кормовых культур, картофеля и овощей в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянско - фермерских хозяйствах. Урожай овощей вырос более чем в три раза, до 8,4 тыс. тонн.

При этом преобладающей отраслью в аграрном секторе региона остается животноводство – развито молочное скотоводство, птицеводство и свиноводство.

В ходе совещания были затронуты вопросы дополнительной поддержки реализуемых в регионе инвестиционных проектов, направленных на создание и модернизацию кролиководческих комплексов, приобретение племенного крупного рогатого скота.

Стоит отметить, что увеличился объём экспорта сельхозпродукции Костромской области, за 9 месяцев 2018 года он вырос более чем на 20%. Регион поставляет за рубеж солодовый экстракт, кондитерские изделия, замороженные овощи.

Также стороны обсудили разработку в рамках Федеральной научно-технической программы подпрограмм по развитию генетического потенциала крупного рогатого скота молочных и мясных пород. Как отметил Сергей Ситников, в случае реализации подпрограммы Костромская государственная сельхозакадемия готова представить в Минсельхоз свои научные разработки в этой области.

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