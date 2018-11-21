Силовые структуры

Константин Большаков
21 Ноября, 2018 12:51

Росгвардия будет разгонять митинги лазерами

Сотрудники Росгвардии.
Источник: Ru.rfi.fr
#Росгвардия

#митинги

#госзакупки
Москва, 21 Ноября - DIXINEWS.

Закупку нужного оборудования силовики провели ещё весной. Однако заметили это только теперь.

СМИ обратили внимание, что ещё весной 2018 года Росгвардия заключила контракт на приобретение двух автомобилей, оснащённых системой комплексного нелетального воздействия (СКНВ). Соответствующая информация опубликована на сайте Госзакупок.

Отметим, что данная установка может применяться для разгона несанкционированных митингов – в результате воздействия СКНВ нарушитель временно оглушается и ослепляется. Данные комплексы установят на автомобили «Газель», пишут «Открытые медиа».

Стоимость контракта составила 65,2 млн рублей. Он заключён с компанией «АСБ Плюс», которая, кстати, была единственным участником конкурса.

Лазерные излучатели впервые появятся на вооружении российских силовиков, добавляет издание, но акустическое оружие для разгона толпы у службы есть уже как пару лет. В период с 2016 по 2018 годы Росгвардия приобрела у всё той же компании 128 комплексов щитов системы «Шёпот» за 220,4 млн рублей.

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