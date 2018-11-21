Сергей Кириенко открыл «Неделю российского интернета» на ВДНХ

Мероприятие продлится несколько дней. Сегодня состоялось официальное открытие.

В среду, 21 ноября, в 75-м павильоне ВДНХ состоялось открытие «Недели российского интернета». Программа Russian Internet Week пройдёт с 21 по 23 ноября и включит в себя более 20 тематических блок-конференций и десятки практических мастер-классов по актуальным вопросам.

Как сообщил корреспондент ИА «DixiNews», на церемонии открытия присутствовал первый заместитель главы администрации президента РФ Сергей Кириенко. Представитель Кремля отметил, что на сегодняшний день домен .RU входит в мировую пятёрку, а аудитория Рунета – крупнейшая в Европе. А качество российского контента во всемирной паутине находится на втором месте в мире.

- Примерно две трети наших сограждан используют электронные государственные и муниципальные сервисы. Это один из показателей, в которых Россия также является лидером, - сообщил Сергей Кириенко. – Такая специфика отрасли требует специальных мер государственной поддержки. Государством были продлены до 2023 года льготы по отчислениям в фонд оплаты труда, понимая, что основной капитал отрасли – это люди, следовательно, основные затраты – затраты на заработную плату. Поэтому, в 2 раза снижены налоги в фонд оплаты труда.

Кроме того, власти обсуждают и другие меры дополнительного стимулирования, заверил Кириенко, напомнив, что президент РФ Владимир Путин выделил развитие цифровой экономики как один из приоритетных проектов на ближайшие годы. По словам чиновника, в пятницу, 23 ноября, на специальном заседании президиума Государственного совета под руководством главы государства будет обсуждаться и роль регионов в цифровом развитии страны.

- Только на программу кадры для цифровой экономики из бюджета предусматривается почти 100 млрд рублей, - добавил Сергей Кириенко. – Это отбор и подготовка состоявшихся специалистов, дополнительные вложения в обучение школьников, студентов. Государственные ВУЗы постоянно увеличивают количество бюджетных мест для обучения специалистов IT-индустрии.

В этом году более 120 тысяч человек приняты на государственную программу высшего образования по IT-специальностям, сказал Кириенко, добавив, что в подобных программах власти хотели бы более активного участия со стороны IT-компаний.

- Интернет-индустрия развивается. Мы будем создавать все условия, чтобы она развивалась активнее и обеспечивала «локомотивный рост» для всей экономики России. Чем более активно развивается интернет, тем больше потребность в том, чтобы существовали правила, по которым эта сфера работала, - заметил первый зампред администрации президента. – Поскольку IT-индустрия далеко уже не только коммуникация людей между собой и развлечения, а современные финансовые и бизнес инфраструктуры, управление производством. Во все сферы жизни заходит IT-индустрия.

Как пояснил Кириенко, государство заинтересовано в том, чтобы интернет развивался по экономическим законам и был пространством открытых и равных прав, возможностей и ответственности всех игроков, которые участвуют на этом рынке. Заметил представитель кремлёвской администрации, что в этой сфере участвуют и крупные зарубежные IT-компании, с которыми российские успешно конкурируют.

В пресс-службе Роспечати уточнили, что в течение 3 дней на площадке «Недели российского интернета» выступят более 90 спикеров из России и СНГ: от разработчиков до топ-менеджеров. Особенность программы RIW-2018 – спецпроект RED DOT, который будет идти нон-стоп в специальном зале в самом центре площадки.