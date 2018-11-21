Россиянин не стал главой Интерпола после требований американцев

Ранее сенаторы США призвали не допустить того, чтобы россиянин возглавил организацию. В итоге выборы он проиграл.

В среду, 21 ноября, на 87-й сессии генеральной ассамблеи Интерпола в Дубае прошли выборы главы международной организации. На них победителем стал и.о. главы Интерпола из Южной Кореи.

- Ким Чон Ян из Республики Корея избран президентом Интерпола, - сказано на странице организации в твиттере.

На место президента международной полиции претендовал также генерал-майор МВД России Александр Прокопчук, который занимает пост вице-президента Интерпола в Европе.

Накануне американские сенаторы потребовали не допустить того, чтобы Прокопчук мог возглавить Интерпол. Подобное назначение в США сравнили с назначением «лисы отвечать за курятник».

Прошлый глава Интерпола Мэн Хунвэй был задержан китайскими властями в сентябре 2018 года по подозрению в коррупции, и в результате ему пришлось покинуть пост президента организации.