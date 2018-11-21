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Константин Большаков
21 Ноября, 2018 10:31
В инфоцентре прокомментировали проседание Крымского моста
Крымский мост.
Источник: News-front.info
Крым, 21 Ноября - DIXINEWS.
Накануне украинские СМИ вновь заявили о проблемах в сооружениях. Теперь стало известно, так ли это.
В инфоцентре «Крымский мост» отреагировали на сообщение украинских СМИ о том, что мост через Керченский пролив якобы проседает с определённой скоростью и на конкретных участках. На странице инфоцентра в Facebook подобные заявления названы мифом.
- Сейчас ваше настроение переместиться в сторону веселья, а я буду на месте всегда. Думал, придумать уже нечего, но мифы пополняются, - сказано в сообщении от имени Крымского моста под репостом статьи одного из информагентств.
Накануне украинские СМИ со ссылкой на министерство по вопросам временно окуппированных территориях сообщили, что арка железнодорожного сообщения в центре Крымского моста якобы поднимается со скоростью до 30 мм в год, а автомобильная арка проседает до 32 мм в год.
Напомним, автомобильная часть Крымского моста была открыта для движения в мае 2018 года. Железнодорожное сообщение откроется в декабре 2019 года. Мост через Керченский пролив является самым протяжённым в РФ, его длина составляет 19 км.
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