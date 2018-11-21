В инфоцентре прокомментировали проседание Крымского моста

Накануне украинские СМИ вновь заявили о проблемах в сооружениях. Теперь стало известно, так ли это.

В инфоцентре «Крымский мост» отреагировали на сообщение украинских СМИ о том, что мост через Керченский пролив якобы проседает с определённой скоростью и на конкретных участках. На странице инфоцентра в Facebook подобные заявления названы мифом.

- Сейчас ваше настроение переместиться в сторону веселья, а я буду на месте всегда. Думал, придумать уже нечего, но мифы пополняются, - сказано в сообщении от имени Крымского моста под репостом статьи одного из информагентств.

Накануне украинские СМИ со ссылкой на министерство по вопросам временно окуппированных территориях сообщили, что арка железнодорожного сообщения в центре Крымского моста якобы поднимается со скоростью до 30 мм в год, а автомобильная арка проседает до 32 мм в год.

Напомним, автомобильная часть Крымского моста была открыта для движения в мае 2018 года. Железнодорожное сообщение откроется в декабре 2019 года. Мост через Керченский пролив является самым протяжённым в РФ, его длина составляет 19 км.