У Дальневосточного следственного управления на транспорте новый руководитель

Он уже приступил к работе.

Сегодня, 21 ноября, состоялось представление нового управленца руководителям правоохранительных органов дальневосточного региона.

Указом Президента России от 06.11.2018 на должность руководителя Дальневосточного следственного управления на транспорте Следственного комитета России назначен полковник юстиции Лагацкий Евгений Вячеславович.

Евгений Вячеславович более 18 лет посвятил работе в правоохранительных органах, ранее занимал должность первого заместителя руководителя Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте Следственного комитета России.

На мероприятии присутствовали начальники УТ МВД России по ДФО, Дальневосточной железной дороги, Дальневосточного межрегионального управления воздушного транспорта Федерального агентства воздушного транспорта, и.о. Дальневосточного транспортного прокурора, руководители Военного следственного управления и шестого следственного управления ГСУ Следственного комитета России, следственного управления Следственного комитета России по Хабаровскому краю, представители УФСБ России по Хабаровскому краю, Правительства края, аппарата Полномочного представителя Президента России в ДФО, Федеральной службы по надзору в сфере транспорта.

По словам Евгения Вячеславовича, следственное управление рассчитывает на дальнейшее эффективное межведомственное сотрудничество и плодотворную совместную работу по поддержанию законности и правопорядка на транспорте в регионе.