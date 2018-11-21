В Госдуме предложили отказаться от ЕГЭ

Один из депутатов считает, что такой вид экзамена не раскрывает таланты учащихся. А оценивать их нужно по трём разным параметрам.

Замглавы комитета Государственной думы по образованию и науке Борис Чернышов предложил заменить Единый государственный экзамен на блокчейн-технологию, которая заранее определит таланты учеников. С таким предложением он обратился к министру просвещения РФ Ольге Васильевой.

По словам депутата, ЕГЭ как вид письменного теста был придуман в США для детей с отклонениями в развитии. К тому же, подобный вид экзамена нравится далеко не всем российским школьникам, а проверить реальные знания детей с помощью ЕГЭ практически невозможно. В связи с этим господин Чернышов предлагает использовать систему раннего выявления талантов у учеников.

- Оценивать способности ребёнка можно с помощью трёх компонентов: данных, полученных в результате профориентации, его оценок и социальной активности, связанной с общественной деятельностью, - передают РИА «Новости» слова депутата.

И на основе полученной информации Борис Чернышов предлагает решать вопросы о поступлении выпускников в ВУЗы.