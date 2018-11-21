Общество

Константин Большаков
21 Ноября, 2018 09:40

Всю Центральную Россию накроют мощные снегопады

Последствия снегопада в Москве.
Источник: 24smi.org
#погода

#снегопад

#ветер
Москва, 21 Ноября - DIXINEWS.

Синоптики предупреждают об ухудшении погодных условий. Всему виной циклон, надвигающийся на страну.

Заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина заявила, что в сторону Центральной России и Сибири движется мощный циклон с низким давлением, который принесёт с собой сильный ветер и снегопады.

По словам специалиста, непогода затронет почти всю Сибирь, Урал, север и восток европейской части России, а затем дойдёт и до Москвы. Жители и гости столицы почувствуют влияние циклона в четверг, 22 ноября. Как пишет «Российская газета», температура сохранится на уровне 2-4 градусов тепла, однако порывы ветра могут достигнуть скорости 15 м/с.

В некоторых регионах страны ветер усилится до 20 м/с, что может привести к повреждениям строений и крыш. Штормовые значения ожидаются в Мурманской и Архангельской областях, на Ямале и в Югре. А трёхдневные снегопады накроют Приволжский округ, Новосибирскую, Томскую и Кемеровскую области.

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