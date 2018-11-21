|
Константин Большаков
21 Ноября, 2018 09:40
Всю Центральную Россию накроют мощные снегопады
Последствия снегопада в Москве.
Источник: 24smi.org
Москва, 21 Ноября - DIXINEWS.
Синоптики предупреждают об ухудшении погодных условий. Всему виной циклон, надвигающийся на страну.
Заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина заявила, что в сторону Центральной России и Сибири движется мощный циклон с низким давлением, который принесёт с собой сильный ветер и снегопады.
По словам специалиста, непогода затронет почти всю Сибирь, Урал, север и восток европейской части России, а затем дойдёт и до Москвы. Жители и гости столицы почувствуют влияние циклона в четверг, 22 ноября. Как пишет «Российская газета», температура сохранится на уровне 2-4 градусов тепла, однако порывы ветра могут достигнуть скорости 15 м/с.
В некоторых регионах страны ветер усилится до 20 м/с, что может привести к повреждениям строений и крыш. Штормовые значения ожидаются в Мурманской и Архангельской областях, на Ямале и в Югре. А трёхдневные снегопады накроют Приволжский округ, Новосибирскую, Томскую и Кемеровскую области.
Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
Дополнительно по тегам:
Читайте в рубрике:
Популярные новости
|
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Загрузка...
MediaMetrics
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия