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Константин Большаков
21 Ноября, 2018 00:30
Сборная России проиграла Швеции в Лиге наций
Матч Швеция-Россия.
Источник: rfs.ru
Москва, 21 Ноября - DIXINEWS.
Наши футболисты сыграли решающий матч в группе нового турнира. Для выхода с первого места было достаточно ничьи.
Во вторник, 20 ноября, в Сольне сборная Швеции принимала сборную России в рамках заключительного тура во второй группе Лиги «B» в турнире Лига наций УЕФА. На поле нашу команду с капитанской повязкой вывел нападающий Артём Дзюба. Место в воротах занял Андрей Лунёв. Российские футболисты подошли к этой игре с 7-ю очками после трёх игр, занимая первое место. Шведы имели в своём активе 4 очка и находились на второй строчке.
С первых минут Швеция начала сооружать атаки на нашу штрафную площадь, создавая напряжение среди российских защитников. А первый опасный момент Россия соорудила лишь на 15-й минуте, когда после навеса Артём Дзюба пробил головой, однако попал в руки шведского вратаря Робина Ульсена. К 25-й минуте шведы безраздельно владели преимуществом и даже успели забить гол, правда, из положения «вне игры».
На 31-й минуте защитник Андреас Гранквист опасно пробил после подачи углового удара, однако Андрей Лунёв мастерски отразил мяч. Спустя три минуты в ходе контратаки полузащитник Алексей Ионов выбежал один на один с вратарём сборной Швеции, но не смог переиграть голкипера.
К концу первого тайма шведы всё-таки забили по правилам. На 41-й минуте после отскока с углового мяч попал к защитнику сборной Швеции Виктору Линделёфу, и тот отправил его в левый нижний угол от Лунёва, который оказался бессилен в данной ситуации.
Первые десять минут второго отрезка встречи не изменили общую картину игры: шведы продолжали владеть мячом, а наши ходить в редкие контратаки. Когда казалось, что россияне выровняли игру, шведы забили второй мяч – на 72-й минуте отличился нападающий Маркус Берг. Причём Лунёв отбил первый удар от партнёра игрока сборной Швеции, но крайне неудачно. Замены в сборной РФ не помогли сравнять счёт или даже хотя бы размочить его.
Таким образом, шведские футболисты благодаря разнице забитых и пропущенных мячей обошли российскую сборную в группе, и продолжат борьбу в Лиге наций в 2019 году. 2 декабря наша команда узнает соперников по отборочной группе чемпионата Европы 2020 года.
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