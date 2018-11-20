В Шереметьево при взлёте самолёт переехал мужчину

Что делал погибший в это время перед лайнером – предстоит выяснить. Самолёт повреждений не получил.

Вечером во вторник, 20 ноября, в 20:10 часов во время взлёта в московском аэропорту Шереметьево самолёт насмерть сбил мужчину. Как сообщил РБК со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани, погибший оказался на траектории лайнера.

По сообщению «Интерфакса», самолёт отправлялся в Афины. Сразу после вылета экипаж сообщил о предположительном столкновении с животным на взлётно-посадочной полосе во время разгона. Возвращать лайнер обратно на землю не понадобилось, так как системы воздушного судна не зафиксировали повреждений.

Когда на лётное поле прибыли сотрудники аэропорта, полицейские, медики и служба безопасности, было обнаружено тело мужчины, его одежда и другие личные вещи.

- Личность погибшего установлена, информация передана в полицию для проведения необходимых оперативно-следственных мероприятий, - пояснили в Шереметьево.