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Константин Большаков
21 Ноября, 2018 06:12
За взятку в 5 млн рублей задержаны двое следователей
Сотрудник СК РФ.
Источник: twitter.com
Москва, 21 Ноября - DIXINEWS.
В ведомстве отчитались о задержании коллег совместно со спецслужбами. Их взяли с поличным.
Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении следователей ГСУ СК РФ Сергея Дубинского и Андрея Тринева. Как сообщили в пресс-службе ведомства, сотрудников подозревают в получении взятки в размере не менее 5 млн рублей.
Как уточнила официальный представитель СК России Светлана Петренко, Дубинский и Тринев были задержаны следователями совместно с сотрудниками управления «М» ФСБ России.
- Указанные лица задержаны с поличным. В ближайшее время планируется предъявление им обвинения, после чего следствие обратится в суд с ходатайством об избрании меры пресечения.
В рамках какой спецоперации были задержаны следователи в СК РФ не уточнили. Однако СМИ напоминают, что именно Сергей Дубинский был одним из следователей по делу о теракте в аэропорту «Домодедово» 24 января 2011 года и зимой 2016 года ходатайствовал об аресте совладельца воздушной гавани Дмитрия Каменщика.
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