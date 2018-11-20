За взятку в 5 млн рублей задержаны двое следователей

В ведомстве отчитались о задержании коллег совместно со спецслужбами. Их взяли с поличным.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении следователей ГСУ СК РФ Сергея Дубинского и Андрея Тринева. Как сообщили в пресс-службе ведомства, сотрудников подозревают в получении взятки в размере не менее 5 млн рублей.

Как уточнила официальный представитель СК России Светлана Петренко, Дубинский и Тринев были задержаны следователями совместно с сотрудниками управления «М» ФСБ России.

- Указанные лица задержаны с поличным. В ближайшее время планируется предъявление им обвинения, после чего следствие обратится в суд с ходатайством об избрании меры пресечения.

В рамках какой спецоперации были задержаны следователи в СК РФ не уточнили. Однако СМИ напоминают, что именно Сергей Дубинский был одним из следователей по делу о теракте в аэропорту «Домодедово» 24 января 2011 года и зимой 2016 года ходатайствовал об аресте совладельца воздушной гавани Дмитрия Каменщика.