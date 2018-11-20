Криминал

Константин Большаков
20 Ноября, 2018 18:28

Психологи поучаствовали в массовой драке со стрельбой в Москве

Сотрудники полиции.
Источник: twitter.com
#полиция

#массоваядрака

#студенты
Москва, 20 Ноября - DIXINEWS.

В результате конфликта имеются пострадавшие. Зачинщиков драки ищут правоохранители.

В ГУ МВД по Москве раскрыли подробности массовой драки с участием студентов-психологов, которая произошла на западе столицы. Как сообщили в полиции, инцидент произошёл рядом с домом №15 на Бобруйской улице.

Около 16:10 часов к четверым студентам принялись приставать несколько прохожих. Оскорбления переросли в драку, в ходе которой один из нападавших открыл стрельбу, вероятнее всего, из травматического оружия.

В итоге четверо студентов получили травмы, их доставили в больницу. Сами нападавшие скрылись, их уже ищут сотрудники МВД.

По факту случившегося заведено уголовное дело по статье «Хулиганство».

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