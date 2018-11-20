В Москве задержан один из участников теракта в Будённовске

Спецназ во время теракта в Будённовске.

Он входил в банду известного боевика, ныне давно ликвидированного. Преступника уже поместили за решётку.

Сотрудники ФСБ и МВД задержали в Москве Хазваха Черхигова, который был участником террористической банды Шамиля Басаева во время нападения на Будённовск в Ставропольском крае. Об этом сообщается в пресс-релизе Федеральной службы безопасности.

Уточняется, что задержанный является гражданином РФ 1978 г.р. В результате оперативно-разыскных мероприятий Черхигова был установлен как непосредственный исполнитель теракта в составе бандформирования Басаева. Это подтверждают свидетельские показания, заявили силовики.

- Черхигов доставлен в ГСУ СК по Северо-Кавказскому федеральному округу, ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - заявили в ФСБ России. – Ведётся следствие.

Напомним, теракт в Будённовске произошёл 14 июня 1995 года. В результате нападения боевиков на город погибли 129 человек, ещё 415 получили ранения. Среди заложников оказались более 1500 человек.

31 участник теракта был осуждён в период с 1995 по 2013 годы. Ещё 18 членов банды были нейтрализованы, в том числе сам Басаев.