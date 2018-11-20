Счётная палата заинтересовалась расходами Фонда кино

Ведомство проверит, куда были направлены средства за последние несколько лет. Ранее фондом были недовольны в Минкультуры.

Аудитор Счётной палаты Михаил Мень заявил, что ведомство проверит деятельность Фонда кино за последние три года. Проверка, которая будет в 2019 года, была инициирована министром культуры РФ Владимиром Мединским.

Счётная палата проверит, как Фонд кино финансировал производство картин. По словам Меня, проверка коснётся и ленты «Крымский мост», а также других фильмов, в которые были вложены федеральные средства, пишет ТАСС.

Ранее «Русская служба BBC» сообщала, что на съёмки фильма «Крымский мост» было выделено якобы 100 млн рублей без конкурса. До этого глава Минкультуры Владимир Мединский обвинял Фонд кино в неэффективности и спонсировании фильмов, которые «оплёвывают власть».

После премьеры в России фильма «Крымский мост. Сделано с любовью!» жители полуострова раскритиковали картину, писали местные СМИ. Комедийная лента Тиграна Кеосаяна вышла на экраны 1 ноября.