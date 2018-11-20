Шаманов рассказал, каким будет электронный военный билет

Отменять бумажный документ для военных пока не планируется. А выдавать электронную карту будут по желанию.

Депутаты Государственной думы в окончательном третьем чтении одобрили введение персональных электронных карт для военных. Об этом говорится в сообщении пресс-службы нижней палаты парламента.

В электронном военном билете будут указаны ФИО гражданина, дата рождения и место жительства, образование, годность к военной службе и другие характеристики, рассказал председатель комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов.

- Персональная электронная карта будет иметь высокую степень защиты, - добавил парламентарий.

Кроме того, выдавать эту карту будут только тем, кто даст согласие на её получение. Отменять выдачу бумажного военного билета не планируется, уточнил господин Шаманов.

Согласно задумке авторов инициативы, электронные военные билеты будут способствовать определённости при осуществлении воинского учёта призывников, военнослужащих и граждан, пребывающих в запасе, а также оптимизации процессов, связанных с подготовкой к военной службе.