Спорт

Константин Большаков
20 Ноября, 2018 14:37

Лидеры сборной России не примут участие в матче со Швецией

Игроки сборных России и Швеции.
Источник: rfs.ru
#футбол

#россия

#Германия
Москва, 20 Ноября - DIXINEWS.

Решающая игра в рамках нового турнира состоится уже вечером. К сожалению, ряд ключевых игроков ней участие не примет.

Во вторник, 20 ноября, в 22:45 часов по московскому времени в Сольне состоится решающий матч в группе №2 Лиги «В» в рамках нового европейского турнира Лиги наций за первое место между сборными Швеции и России. Наши футболисты занимают лидирующую строчку с 7-ю очками, а шведы отстают на 3 очка. Чтобы сохранить первенство в группе, подопечным Станислава Черчесова достаточно сыграть вничью.

В игре не примут участие сразу несколько ключевых игроков отечественной сборной. Как сообщили в пресс-службе РФС, из-за травм на поле не выйдут защитник Марио Фернандес и полузащитники Денис Черышев и Александр Головин. Также расположение команды покинули полузащитник Роман Зобнин и защитник Константин Рауш.

Однако в Стокгольме к сборной присоединились нападающий Артём Дзюба и защитник Георгий Щенников, заменивший в составе Фёдора Кудряшова, тоже получившего травму.

Напомним, 15 ноября российская сборная сыграла товарищеский матч со сборной Германии, в котором потерпела поражение 0:3.

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