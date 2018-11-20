Лидеры сборной России не примут участие в матче со Швецией

Решающая игра в рамках нового турнира состоится уже вечером. К сожалению, ряд ключевых игроков ней участие не примет.

Во вторник, 20 ноября, в 22:45 часов по московскому времени в Сольне состоится решающий матч в группе №2 Лиги «В» в рамках нового европейского турнира Лиги наций за первое место между сборными Швеции и России. Наши футболисты занимают лидирующую строчку с 7-ю очками, а шведы отстают на 3 очка. Чтобы сохранить первенство в группе, подопечным Станислава Черчесова достаточно сыграть вничью.

В игре не примут участие сразу несколько ключевых игроков отечественной сборной. Как сообщили в пресс-службе РФС, из-за травм на поле не выйдут защитник Марио Фернандес и полузащитники Денис Черышев и Александр Головин. Также расположение команды покинули полузащитник Роман Зобнин и защитник Константин Рауш.

Однако в Стокгольме к сборной присоединились нападающий Артём Дзюба и защитник Георгий Щенников, заменивший в составе Фёдора Кудряшова, тоже получившего травму.

Напомним, 15 ноября российская сборная сыграла товарищеский матч со сборной Германии, в котором потерпела поражение 0:3.