Власть

Константин Большаков
20 Ноября, 2018 14:25

Кремль открестился от обращения российских наёмников

Военные наёмники.
Источник: Politros.com
#Песков

#Кремль

#ЧВК
Москва, 20 Ноября - DIXINEWS.

Те пожаловались, что не попадают ни под какие правовые в статусе. В Кремле ответили, что частных военных компаний в России вообще нет.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал обращение ветеранских организаций в Международный уголовный суд по вопросам деятельности частных военных компаний. Как заявил господин Песков, этим должны заниматься не в Кремле.

- Всё-таки этот вопрос больше относится к компетенции Минобороны, потому что, согласитесь, де-юре у нас нет таких юридических лиц, как частная военная компания в соответствии с нашим законодательством, - передаёт «Интерфакс» слова Дмитрия Пескова.

Представитель Кремля добавил, что данный вопрос может находиться в компетенции, в том числе, правоохранительных органов наряду с оборонным ведомством.

Накануне, 19 ноября, в Общероссийском офицерском собрании заявили, что обращение о возбуждении уголовного дела в отношении организаторов ЧВК поддержали 18 общероссийских и межрегиональных общественных организаций. Там посчитали, что участников ЧВК намеренно лишают правового статуса, в результате чего после боевых действий они не получают реабилитационной и экономической поддержки от государства, однако преследуются по закону по статье о наёмничестве.

Официальные российские власти существование ЧВК и их участие в боевых действиях на Донбассе или в Сирии отрицают.

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