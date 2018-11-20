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Константин Большаков
20 Ноября, 2018 14:25
Кремль открестился от обращения российских наёмников
Военные наёмники.
Источник: Politros.com
Москва, 20 Ноября - DIXINEWS.
Те пожаловались, что не попадают ни под какие правовые в статусе. В Кремле ответили, что частных военных компаний в России вообще нет.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал обращение ветеранских организаций в Международный уголовный суд по вопросам деятельности частных военных компаний. Как заявил господин Песков, этим должны заниматься не в Кремле.
- Всё-таки этот вопрос больше относится к компетенции Минобороны, потому что, согласитесь, де-юре у нас нет таких юридических лиц, как частная военная компания в соответствии с нашим законодательством, - передаёт «Интерфакс» слова Дмитрия Пескова.
Представитель Кремля добавил, что данный вопрос может находиться в компетенции, в том числе, правоохранительных органов наряду с оборонным ведомством.
Накануне, 19 ноября, в Общероссийском офицерском собрании заявили, что обращение о возбуждении уголовного дела в отношении организаторов ЧВК поддержали 18 общероссийских и межрегиональных общественных организаций. Там посчитали, что участников ЧВК намеренно лишают правового статуса, в результате чего после боевых действий они не получают реабилитационной и экономической поддержки от государства, однако преследуются по закону по статье о наёмничестве.
Официальные российские власти существование ЧВК и их участие в боевых действиях на Донбассе или в Сирии отрицают.
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