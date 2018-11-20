Экономика

Константин Большаков
20 Ноября, 2018 14:05

В Госдуме предложили штрафовать безработных россиян

Госдума.
Источник: Surfingbird.ru
#ГосДума

#страховка

#безработные
Москва, 20 Ноября - DIXINEWS.

В большинстве своём такие граждане работают неофициально. Следовательно, отчисления по страховкам не приходят.

Депутаты Государственной думы, представляющие фракцию «Единая Россия», Сергей Вострецов и Юрий Волков подготовили поправки в законодательство страны, согласно которым предлагается официально не работающих граждан трудоспособного возраста обязать самостоятельно платить взносы в пенсионный фонд, в фонды обязательного медицинского страхования и социального страхования.

Как пишет правительственное издание «Российская газета», для россиян, которые не будут платить подобные взносы, предполагается введение штрафов по аналогии с взимаемыми за неуплату налогов. При этом зарегистрировавшись на бирже труда, оплачивать страховку будет не нужно.

Как отметил господин Вострецов, многие из безработных заняты неофициально, то есть, по сути, являются самозанятыми. А социальные гарантии, согласно действующему законодательству, получают в полном объёме, и имеют право на социальную пенсию.

Напомним, в середине ноября Госдума уже приняла законопроект о налогообложении самозанятых граждан. В рамках эксперимента закон будет действовать в четырёх регионах страны.

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