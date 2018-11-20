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Константин Большаков
20 Ноября, 2018 13:50
В России напомнили США о гиперзвуковом оружии
Совещание с руководством Минобороны.
Источник: kremlin.ru
Москва, 20 Ноября - DIXINEWS.
До сих пор не ясна позиция Вашингтона по поводу выхода из ДРСМД. Но в Москве пообещали ответить на шаги Белого дома.
Накануне вечером, 19 ноября, президент РФ Владимир Путин провёл совещание с руководством Минобороны России. В ходе него российский лидер обсудил шаги Москвы, связанные с возможным выходом США из Договора о ракетах средней и меньшей дальности.
Путин вновь подчеркнул, что Кремль готов вести переговоры с Белым домом по этому вопросу, и надеется, что в Вашингтоне отнесутся к нему с полной ответственностью.
- Решение Соединённых Штатов о выходе из названного договора, безусловно, не может остаться и не останется без ответа с нашей стороны, - подчеркнул Владимир Путин.
Глава государства напомнил, что после выхода США в одностороннем порядке из Договора по ПРО в Москве открыто заявили о вынужденном принятии ответных мер. В результате теперь наша страна обладает гиперзвуковым оружием, которое умеет преодолевать любую систему противоракетной обороны.
- Надеемся, что здравый смысл и взаимная ответственность лягут в основу давно назревшего диалога по вопросам стратегической стабильности и укрепления системы коллективной безопасности, - передаёт слова Путина пресс-служба Кремля.
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