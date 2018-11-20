В России завели дела за обстрелы жителей Донбасса

Несмотря на режимы тишины, украинские военные продолжают стрелять в гражданских людей. Это уже не первое дело, заведённое в РФ за действия ВСУ.

ГСУ СК РФ возбудило два уголовных дела в связи с обстрелами мирного населения в Донбассе. Об этом сообщила пресс-службе ведомства.

Так, по данным российских правоохранителей, 14 ноября 2018 года украинские военные произвели прицельный обстрел из огнестрельного оружия объектов гражданской инфраструктуры, не являющихся военной целью, по улице Крылова в посёлке Марьевка самопровозглашённой ЛНР.

А 15 ноября военнослужащие ВСУ произвели артиллерийский обстрел из тяжёлых видов вооружения зданий в посёлке Гольмовском. В результате были ранены девушка 1999 г.р. и мужчина 1989 г.р., а также частично разрушен жилой дом.

- Мотивом этих преступлений, как и прежде, является политическая и идеологическая ненависть и вражда, связанная с отказом населения юго-востока Украины признать легитимность действующей власти и желанием создать собственные административно-территориальные образования, - отметили в Следственном комитете России.

В ведомстве отметили, что продолжают принимать меры, направленные на установление всех обстоятельств преступлений, а также должностных лиц, отдавших преступные приказы.