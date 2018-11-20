Экономика

Константин Большаков
20 Ноября, 2018 09:50

В Киеве озвучили колоссальные потери от «Турецкого потока»

Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин на церемонии завершения строительства морской части "Турецкого потока".
Источник: kremlin.ru
#Турецкийпоток

#Украина

#газопровод
Киев, 20 Ноября - DIXINEWS.

Через страну в Европу станет поступать всё меньше газа. Это ударит по карману украинских властей.

Глава совета по вопросам газовой промышленности и рынка природного газа Леонид Униговский заявил, что запуск «Турецкого потока» снизит транзит газа через территорию Украины на 12-13 млрд кубометров ежегодно. Такое заявление чиновник сделал в эфире местного телеканала «24».

Как признался Униговский, это приведёт к потерям для Украины в размере 500 тысяч долларов в год. В связи с этим Киев попытается не допустить строительства второй нитки, так как в противном случае объёмы перекачки газа через Украину в Европу уменьшаться ещё больше.

По мнению Леонида Униговского, Киев должен пригласить иностранных партнёров для управления украинской газотранспортной системой. В качестве кандидатов он предложил операторам из Италии, так как в эту страну идёт 23 млрд кубометров газа ежегодно.

- Шансов сохранить прокачку нашей ГТС 70-90 млрд кубометров мало. Реально 40-60 млрд, - признался чиновник.

Напомним, накануне президент РФ Владимир Путин прибыл в Турцию, где состоялось открытие первой нитки газопровода «Турецкий поток».

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