|
Константин Большаков
20 Ноября, 2018 09:50
В Киеве озвучили колоссальные потери от «Турецкого потока»
Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин на церемонии завершения строительства морской части "Турецкого потока".
Источник: kremlin.ru
Киев, 20 Ноября - DIXINEWS.
Через страну в Европу станет поступать всё меньше газа. Это ударит по карману украинских властей.
Глава совета по вопросам газовой промышленности и рынка природного газа Леонид Униговский заявил, что запуск «Турецкого потока» снизит транзит газа через территорию Украины на 12-13 млрд кубометров ежегодно. Такое заявление чиновник сделал в эфире местного телеканала «24».
Как признался Униговский, это приведёт к потерям для Украины в размере 500 тысяч долларов в год. В связи с этим Киев попытается не допустить строительства второй нитки, так как в противном случае объёмы перекачки газа через Украину в Европу уменьшаться ещё больше.
По мнению Леонида Униговского, Киев должен пригласить иностранных партнёров для управления украинской газотранспортной системой. В качестве кандидатов он предложил операторам из Италии, так как в эту страну идёт 23 млрд кубометров газа ежегодно.
- Шансов сохранить прокачку нашей ГТС 70-90 млрд кубометров мало. Реально 40-60 млрд, - признался чиновник.
Напомним, накануне президент РФ Владимир Путин прибыл в Турцию, где состоялось открытие первой нитки газопровода «Турецкий поток».
Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
Дополнительно по тегам:
Читайте в рубрике:
Популярные новости
|
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Загрузка...
MediaMetrics
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия