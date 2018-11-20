Силовые структуры

Константин Большаков
20 Ноября, 2018 09:23

Сенаторы потребовали не избирать россиянина главой Интерпола

Александр Прокопчук.
Источник: Rbth.com
#сенаторы

#Интерпол

#Прокопчук
Вашингтон, 20 Ноября - DIXINEWS.

Западные политики уверены, что тогда Москва будет использовать ведомство для своих целей. Поэтому они требуют не допустить победы россиянина на выборах главы Интерпола.

Сразу несколько американских сенаторов потребовали от администрации президента Дональда Трампа и Генассамблеи Интерпола не допустить победы россиянина Александра Прокопчука на выборах главы международной организации. Соответствующее обращение опубликовано на сайте сенатора от Республиканской партии Роджера Уикера.

Как сказано в заявлении сенаторов, избрание генерал-майора Прокопчука на должность главы Интерпола сравнимо с тем, если «лису изберут сторожить курятник».

- Россия регулярно злоупотребляет Интерполом, преследуя политических оппонентов, диссидентов и журналистов, - сказано в обращении, которое подписали четверо сенаторов США.

Ранее против избрания Александра Прокопчука главой международной полиции выступил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

Отметим, что выборы руководителя Интерпола пройдут уже в среду, 21 ноября. Прокопчук – действующий вице-президент организации – поборется за право возглавить Интерпол с и.о. главы Ким Чон Яном.

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