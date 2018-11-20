Советник президента США пользовалась личной почтой для служебной переписки

Два года назад подобные действия лишили шансов на победу Хиллари Клинтон. Однако в этот раз, кажется, последствий не будет.

Дочь и советник президента США Иванка Трамп использовала личную электронную почту для служебной переписки, что является нарушением регламента. Об этом пишет американское издание The Washington Post.

По его сведениям, Иванка Трамп пользовалась почтой, которая была зарегистрирована на общем доме с её мужем Джаредом Кушнером. Происходило это на протяжении большей части прошлого года. За это время Трамп успела отправить сотни писем сотрудникам Белого дома и американского правительства.

Как заявили юристы дочери Дональда Трампа, Иванка действительно иногда пользовалась личным почтовым ящиком, однако затем её предупредили о правилах, запрещающих его использование в личных целях.

При этом, как подчеркнули представители советника президента США, её письма никогда не содержали секретных сведений.

Напомним, во время президентской кампании 2016 года США кандидата на пост главы государства Хиллари Клинтон обвинили в использовании личной почты для служебной переписки на посту госсекретаря США. В результате этого скандала Клинтон лишилась шансов на победу на выборах.