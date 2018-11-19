«Вконтакте» разрешила пользователям скачивать данные о себе

Теперь граждане будут знать, что хранится в их архиве в соцсети. Перед этим шагом некоторые пользователи стали фигурантами уголовных дел.

Пользователям «Вконтакте» разрешили скачивать архив данных, которые собирает о них социальная сеть. Об этом заявил управляющий директор компании Андрей Рогозов.

По его словам, в понедельник, 19 ноября, была запущена расширенная выгрузка копий данных пользователей в удобном архиве, так как не всегда и не у всех юзеров данные отображаются в явном виде в интерфейсах соцсети.

- Это позволит в любой момент получить наиболее полное и наглядное представление о том, какие данные сохраняются на серверах «Вконтакте», - написал Рогозов на своей странице.

Напомним, «Вконтакте» пообещала пользователям дать возможность получать информацию о себе после ряда уголовных дел за «мемы», возбуждённых в Барнауле.