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Константин Большаков
19 Ноября, 2018 16:55
Дан старт «Турецкому потоку»
Владимир Путин в Турции.
Источник: kremlin.ru
Стамбул, 19 Ноября - DIXINEWS.
Лидеры Турции и России присутствовали на мероприятии. При них уложили последнюю секцию участка.
В понедельник, 19 ноября, президент РФ Владимир Путин прибыл в Турцию, где вместе с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом принял участие в церемонии завершения строительства морского участка газопровода «Турецкий поток». Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
Как отметил Путин, реализация данного проекта говорит об эффективности партнёрского взаимодействия между РФ и Турцией. Российский лидер напомнил, что соглашение о сооружении «Турецкого потока» было подписано в Стамбуле 10 октября 2016 года, и спустя два года пройден самый сложный его этап.
- По дну Черного моря на глубинах, достигающих двух и более тысяч метров, здесь об этом тоже уже было сказано, здесь я должен немного скорректировать моего коллегу, проложено в общей сложности 1800 километров труб. По первой из двух ниток газопровода российский газ будет поступать на запад Турции, а по второй – транзитом через турецкую территорию может пойти в страны Южной и Юго-Восточной Европы, - сказал Владимир Путин.
Президент РФ выразил надежду, что завершится возведение «Турецкого потока» как и планировалось до конца 2019 года.
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