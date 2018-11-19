Экономика

Константин Большаков
19 Ноября, 2018 16:55

Дан старт «Турецкому потоку»

Владимир Путин в Турции.
Источник: kremlin.ru
#газопровод

#Путин

#Турецкийпоток
Стамбул, 19 Ноября - DIXINEWS.

Лидеры Турции и России присутствовали на мероприятии. При них уложили последнюю секцию участка.

В понедельник, 19 ноября, президент РФ Владимир Путин прибыл в Турцию, где вместе с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом принял участие в церемонии завершения строительства морского участка газопровода «Турецкий поток». Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Как отметил Путин, реализация данного проекта говорит об эффективности партнёрского взаимодействия между РФ и Турцией. Российский лидер напомнил, что соглашение о сооружении «Турецкого потока» было подписано в Стамбуле 10 октября 2016 года, и спустя два года пройден самый сложный его этап.

- По дну Черного моря на глубинах, достигающих двух и более тысяч метров, здесь об этом тоже уже было сказано, здесь я должен немного скорректировать моего коллегу, проложено в общей сложности 1800 километров труб. По первой из двух ниток газопровода российский газ будет поступать на запад Турции, а по второй – транзитом через турецкую территорию может пойти в страны Южной и Юго-Восточной Европы, - сказал Владимир Путин.

Президент РФ выразил надежду, что завершится возведение «Турецкого потока» как и планировалось до конца 2019 года.

Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
Дополнительно по тегам:
Путин отреагировал на критику выборов в Донбассе
Названа дата большой пресс-конференции Путина
Владимир Путин «зазвенел» в Сингапуре
Читайте в рубрике:
В Кремле ответили на обвинения в желании «войти маршем» в Киев
Лавров обвинил США в сдерживании развития России
В МИД пожаловались на вмешательство США в проект «Северного потока-2»


Власти Британии готовят сценарий военной операции в случае провала Brexit
Машина сгорела после ДТП в центре Петербурга, есть жертвы
Валерий Кипелов отметит 60-летие двумя большими концертами в Москве и Петербурге
Евгений Климов стал первым россиянином, выигравшим Кубок мира по прыжкам с трамплина
ВИДЕО


Популярные новости
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Вконтакте» разрешила пользователям скачивать данные о себе
Воронеж, 19 Ноября, 17:47.
Воронежские власти утвердили, как будут сносить и расселять аварийные дома
Волгоград, 19 Ноября, 17:34.
Волгоградские аптеки ждёт крупномасштабная губернаторская ревизия
Стамбул, 19 Ноября, 16:55.
Дан старт «Турецкому потоку»
Москва, 19 Ноября, 15:42.
Валентина Матвиенко рассказала, где травмировала ногу
Москва, 19 Ноября, 14:32.
Минобороны продемонстрировало в действии новейшие российские истребители (ВИДЕО)
Москва, 19 Ноября, 14:07.
В России вырастет пособие по уходу за ребёнком до 1,5 лет
Ульяновск, 19 Ноября, 13:24.
Ульяновская прокуратура запретила игру про теракт в школе
Уфа, 19 Ноября, 13:13.
В РБ приняли документ о максимальной цене в общественном транспорте
Крым, 19 Ноября, 12:44.
Власти отреагировали на дефицит топлива в Крыму
Красноярск, 19 Ноября, 11:55.
Полицейские потушили горящий дом снежками
Москва, 19 Ноября, 11:22.
В Кремле ответили на обвинения в желании «войти маршем» в Киев





Загрузка...



MediaMetrics



Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия