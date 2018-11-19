Власть

Константин Большаков
19 Ноября, 2018 15:42

Валентина Матвиенко рассказала, где травмировала ногу

Валентина Матвиенко.
Источник: dixinews.ru
#Матвиенко

#Скворцова

#травма
Москва, 19 Ноября - DIXINEWS.

Не одну неделю ей придётся провести в гипсе. Но серьёзной опасности для здоровья нет, заверила она.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко во время слушаний по национальному проекту «Здравоохранение» призналась, что получила травму ноги. Вместе с ней на мероприятии присутствовала и министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.

- У меня спортивная травма и гипс, потерпите меня в таком состоянии три недели, - передают РИА «Новости» слова госпожи Матвиенко. – Тем более, сегодня главного доктора вызвала сюда, она сказала, что жить буду, всё хорошо.

Каким именно видом спорта занималась Валентина Матвиенко, когда получила травму, она не уточнила.

Как отметила спикер Совета Федерации, национальный проект «Здравоохранение» направлен, прежде всего, на серьёзное совершенствование отечественной системы здравоохранения, укрепление здоровья и снижение смертности населения.

- Эти вопросы всегда были и остаются одними из основных приоритетов Совета Федерации, - передаёт пресс-служба верхней палаты парламента слова Матвиенко.

Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
Дополнительно по тегам:
Матвиенко озаботилась, чтобы россияне не остались без телевидения
В Минздраве хотят бороться с курением новыми мерами
В Минздраве поддержали продажу алкоголя с 21 года
Читайте в рубрике:
Власти отреагировали на дефицит топлива в Крыму
Названа дата большой пресс-конференции Путина
Достигнуто сотрудничество в вопросах труда и занятости России и Сингапура


Власти Британии готовят сценарий военной операции в случае провала Brexit
Более 21 тысячи сирийцев вернулись домой через пункт пропуска "Салахия" в Дейр-Эз-Зоре
Стало известно, как будут выглядеть новые плацкартные вагоны
Машина сгорела после ДТП в центре Петербурга, есть жертвы
ВИДЕО


Популярные новости
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Валентина Матвиенко рассказала, где травмировала ногу
Москва, 19 Ноября, 14:32.
Минобороны продемонстрировало в действии новейшие российские истребители (ВИДЕО)
Москва, 19 Ноября, 14:07.
В России вырастет пособие по уходу за ребёнком до 1,5 лет
Ульяновск, 19 Ноября, 13:24.
Ульяновская прокуратура запретила игру про теракт в школе
Уфа, 19 Ноября, 13:13.
В РБ приняли документ о максимальной цене в общественном транспорте
Крым, 19 Ноября, 12:44.
Власти отреагировали на дефицит топлива в Крыму
Красноярск, 19 Ноября, 11:55.
Полицейские потушили горящий дом снежками
Москва, 19 Ноября, 11:22.
В Кремле ответили на обвинения в желании «войти маршем» в Киев
Челябинск, 19 Ноября, 11:09.
В Челябинске объяснили, зачем Мутко посетит регион
Екатеринбург, 19 Ноября, 10:50.
Свердловские судебные приставы раскрыли динамику алиментных долгов в регионе
Пермь, 19 Ноября, 10:36.
Полиция Перми подвела итоги операции "Алкоголь"
Челябинск, 19 Ноября, 10:35.
Две двустволки и 63 патрона незаконно хранил житель Челябинской области





Загрузка...



MediaMetrics



Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия