Валентина Матвиенко рассказала, где травмировала ногу

Не одну неделю ей придётся провести в гипсе. Но серьёзной опасности для здоровья нет, заверила она.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко во время слушаний по национальному проекту «Здравоохранение» призналась, что получила травму ноги. Вместе с ней на мероприятии присутствовала и министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.

- У меня спортивная травма и гипс, потерпите меня в таком состоянии три недели, - передают РИА «Новости» слова госпожи Матвиенко. – Тем более, сегодня главного доктора вызвала сюда, она сказала, что жить буду, всё хорошо.

Каким именно видом спорта занималась Валентина Матвиенко, когда получила травму, она не уточнила.

Как отметила спикер Совета Федерации, национальный проект «Здравоохранение» направлен, прежде всего, на серьёзное совершенствование отечественной системы здравоохранения, укрепление здоровья и снижение смертности населения.

- Эти вопросы всегда были и остаются одними из основных приоритетов Совета Федерации, - передаёт пресс-служба верхней палаты парламента слова Матвиенко.