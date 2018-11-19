Минобороны продемонстрировало в действии новейшие российские истребители

Ведомство распространило видеозапись полётов боевых машин. Их испробовали в небе над Сирией.

Министерство обороны РФ на официальной странице в социальной сети «Вконтакте» опубликовало видеозапись, на которой запечатлены кадры боевой работы новейших истребителей пятого поколения Су-57. Согласно данным российских военных, самолёты испробовали в Сирии.

Как пояснили в оборонном ведомстве, полёты проводились для подтверждения заявленных возможностей новейшего самолёта в условиях реальной боевой обстановки.

- Были на практике проверены лётно-технические характеристики самолета, интеллектуальный информационно-управляющий комплекс, работа всех бортовых систем, включая комплекс вооружения, в условиях повышенных температур, сложной подстилающей поверхности и других факторов, - отметили в Минобороны.

Уточняется, что Су-57 провели более 10 полётов в небе над арабской республикой.