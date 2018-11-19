В России вырастет пособие по уходу за ребёнком до 1,5 лет

Увеличение выплат произойдёт уже в начале будущего года. Кроме того, проиндексируют и другие виды пособий.

С 1 января 2019 года максимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребёнком за полный календарный месяц будет составлять 26 тысяч 152 рубля. Об этом заявили в пресс-службе Фонда социального страхования. Ранее размер выплаты составлял 24 тысячи рублей.

Кроме того, в ведомстве сообщили, что вырастут минимальный и максимальный размеры пособия по беременности и родам за 140 дней отпуска. В первом случае речь идёт о сумме в размере 51,9 тысяч рублей, во втором – более 301 тысяче рублей, передаёт ТАСС.

Уточняется, что максимальный размер пособия по беременности и родам рассчитывается с учётом размера зарплаты за два предшествующих года, однако не выше предельной базы начисления страховых взносов в фонд за 2017 и 2018 годы.