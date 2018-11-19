Общество

Константин Большаков
19 Ноября, 2018 14:07

В России вырастет пособие по уходу за ребёнком до 1,5 лет

Фонд социального страхования.
Источник: R14.fss.ru
#пособия

#ФСС

#социалка
Москва, 19 Ноября - DIXINEWS.

Увеличение выплат произойдёт уже в начале будущего года. Кроме того, проиндексируют и другие виды пособий.

С 1 января 2019 года максимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребёнком за полный календарный месяц будет составлять 26 тысяч 152 рубля. Об этом заявили в пресс-службе Фонда социального страхования. Ранее размер выплаты составлял 24 тысячи рублей.

Кроме того, в ведомстве сообщили, что вырастут минимальный и максимальный размеры пособия по беременности и родам за 140 дней отпуска. В первом случае речь идёт о сумме в размере 51,9 тысяч рублей, во втором – более 301 тысяче рублей, передаёт ТАСС.

Уточняется, что максимальный размер пособия по беременности и родам рассчитывается с учётом размера зарплаты за два предшествующих года, однако не выше предельной базы начисления страховых взносов в фонд за 2017 и 2018 годы.

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