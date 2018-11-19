Ульяновская прокуратура запретила игру про теракт в школе

На фоне недавних событий в Керчи создание подобных игр выглядит не просто неуместным. Это прямое нарушение закона.

Прокуратура Павловского района Ульяновской области обнаружила на одной из страниц в интернете игру, сутью которой является совершение теракта в образовательной организации и убийство максимального количества учеников и педагогов. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

При этом вход на данный сайт осуществлялся в свободном доступе и не требовал регистрации, информация распространялась бесплатно и без ограничения срока пользования.

- Реализация указанных сведений не только противоречит целям и задачам действующего законодательства, предусматривающего защиту детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию, но и способствует реальной угрозе жизни и здоровью людей, - пояснили в региональной прокуратуре.

В связи с этим прокуратура через суд потребовала запретить данный сайт и внести его в соответствующий список Роскомнадзора.