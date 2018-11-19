Власть

Константин Большаков
19 Ноября, 2018 12:44

Власти отреагировали на дефицит топлива в Крыму

Александр Новак.
Источник: Kremlin.ru
#Новак

#Крым

#бензин
Крым, 19 Ноября - DIXINEWS.

Чиновники заявили, что не допустят подобного развития событий. Ситуация мониторится в ежедневном режиме.

Министр энергетики Александр Новак пообещал, что правительство не допустит дефицита топлива в Крыму. По словам Новака, Минэнерго и Федеральная антимонопольная служба ежедневно следят за ситуацией, которая стабилизировалась по сравнению с октябрём.

Как отметил министр, после подписания соглашения с правительством нефтяники увеличили поставки нефтепродуктов и снизили цены. Кроме того, на ситуацию позитивно повлияло снижение цен на нефть.

- Мы следим, чтобы Крым своевременно обеспечивался нефтепродуктами, - передаёт РБК слова Александра Новака. – А механизм обеспечения, как это будет, это уже не суть важно.

При этом Александр Новак заметил, что с рынка уходит суррогат. Поставки дизельного топлива увеличились на 10%, следовательно, и в регионы, и на АЗС он стал поступать более качественным.

Напомним, правительство и нефтяники подписали соглашение о «заморозке» цен на нефть в конце октября 2018 года.

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