Силовые структуры

Константин Большаков
19 Ноября, 2018 11:55

Полицейские потушили горящий дом снежками

Евгений Лунин и Павел Истомин.
Источник: 24.мвд.рф
#МВД

#пожары

#полицейские
Красноярск, 19 Ноября - DIXINEWS.

Благодаря бдительности стражей порядка удалось избежать крупного пожара. Их вскоре приставят к наградам.

Сотрудники ГИБДД Курагинского района Красноярского края сумели потушить пожар в одном из строений частного дома. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Как пояснили в ведомстве, старший лейтенант Евгений Лунин и лейтенант полиции Павел Истомин патрулировали одну из улиц посёлка Курагино, когда заметили сильное задымление в ограде одного из частных домов. Подъехав ближе, полицейские поняли, что горит гараж и есть вероятность возгорания соседнего дома.

Сотрудники МВД сообщили о пожаре местным жителям, которые эвакуировались подальше от огня, вызвали пожарную охрану и принялись вместе с очевидцами тушить пламя своими силами. В результате с пожаром удалось справиться до приезда пожарных – полицейские закидали огонь снегом.

- Возгорание произошло по причине короткого замыкания проводки автомобиля, который находился в гаражном боксе. Решается вопрос о поощрении полицейских, благодаря которым удалось избежать трагических последствий, - отметили в МВД Красноярского края.

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