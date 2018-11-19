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Константин Большаков
19 Ноября, 2018 11:55
Полицейские потушили горящий дом снежками
Евгений Лунин и Павел Истомин.
Источник: 24.мвд.рф
Красноярск, 19 Ноября - DIXINEWS.
Благодаря бдительности стражей порядка удалось избежать крупного пожара. Их вскоре приставят к наградам.
Сотрудники ГИБДД Курагинского района Красноярского края сумели потушить пожар в одном из строений частного дома. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
Как пояснили в ведомстве, старший лейтенант Евгений Лунин и лейтенант полиции Павел Истомин патрулировали одну из улиц посёлка Курагино, когда заметили сильное задымление в ограде одного из частных домов. Подъехав ближе, полицейские поняли, что горит гараж и есть вероятность возгорания соседнего дома.
Сотрудники МВД сообщили о пожаре местным жителям, которые эвакуировались подальше от огня, вызвали пожарную охрану и принялись вместе с очевидцами тушить пламя своими силами. В результате с пожаром удалось справиться до приезда пожарных – полицейские закидали огонь снегом.
- Возгорание произошло по причине короткого замыкания проводки автомобиля, который находился в гаражном боксе. Решается вопрос о поощрении полицейских, благодаря которым удалось избежать трагических последствий, - отметили в МВД Красноярского края.
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