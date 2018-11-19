В Кремле ответили на обвинения в желании «войти маршем» в Киев

Западные партнёры продолжают критиковать строительство известного газопровода. Власти РФ ответили на эти обвинения.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил мнение, что заявление премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого о том, что Россия может «войти маршем» в Киев после запуска «Северного потока-2», является попыткой политизировать коммерческий проект по строительству газопровода.

Как отметил господин Песков, на «Северный поток-2» много нападок, в том числе, прямые угрозы со стороны США. И всё это не что иное, как проявление нечестной конкуренции и попытка заставить европейцев покупать невыгодное им более дорогое американское топливо.

- Здесь всё абсолютно ничем не прикрыто и даже нет попыток закамуфлировать такие проявления нечестной конкуренции, - цитирует ТАСС Дмитрия Пескова.

По словам представителя Кремля, «Северный поток-2» выгоден для получателей газа в Европе и особенно в Германии. Сжиженный газ намного дороже газа российского, в то время как объёмы потребления в Европе растут и «экономика говорит сама за себя», добавил Песков.