Спорт

Константин Большаков
19 Ноября, 2018 10:27

Бывшего главного тренера «Спартака» поймали пьяным за рулём

Дмитрий Аленичев.
Источник: Eurosport.ru
#Спартак

#Енисей

#Аленичев
Красноярск, 19 Ноября - DIXINEWS.

Кто-то сообщил, что специалист собирается сесть за руль после употребления спиртного. В результате его задержали.

Главного тренера «Енисея» Дмитрия Аленичева задержали за вождение в пьяном виде. Как пишет Newslab.ru, инцидент произошёл ещё 17 ноября.

Аленичева остановили сотрудники ГИБДД, когда он находился за рулём клубного автомобиля «Хёндай». Полицейских анонимно оповестили из одного из баров Красноярска, что выпивший посетитель садится за руль.

Очевидцы заявили, что при задержании Дмитрий Аленичев вёл себя грубо и агрессивно, а проходить медицинское освидетельствование отказался.

Напомним, Аленичев возглавлял московский «Спартак» с лета 2015 по лето 2016 года. Под его руководством «красно-белые» не смогли пробиться в групповой этап Лиги Европы, после чего специалиста отправили в отставку.

Нынешний клуб Аленичева «Енисей» находится на последнем месте в турнирной таблице РПЛ. Команда потерпела 10 поражений в 14 матчах, выиграв лишь один раз.

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