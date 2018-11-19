Пожары

Константин Большаков
19 Ноября, 2018 09:54

Число жертв пожаров в Калифорнии выросло

Пожар в Калифорнии.
Источник: Eldia.es
#лесныепожары

#США

#Калифорния
Лос-Анджелес, 19 Ноября - DIXINEWS.

Местонахождение почти тысячи человек неизвестно. Число погибших близится к сотне.

Число жертв лесного пожара в американском штате Калифорния выросло до 77 человек. Пропавшими без вести считаются 993 человека, пишет Reuters.

Отмечается, что в воскресенье, 18 ноября, число пропавших людей сократилось почти на 300 человек. Многие, сбежав от пожара из своих домов, сумели выйти на связь с родственниками.

Власти штата подсчитали, что огонь уничтожил более 13,6 тысяч домов и других построек. Сейчас пожар локализован на 65%. Жители Калифорнии надеются на дожди, которые должны пойти в штате в ближайшие дни.

Выгоревшая площадь составила более 560 квадратных километров. Удалось эвакуировать порядка 50 тысяч человек. Этот пожар уже назвали самым смертоносным в истории Калифорнии.

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