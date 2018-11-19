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Константин Большаков
19 Ноября, 2018 09:21
Умер первый зампред Заксобрания Красноярского края
Алексей Клешко.
Источник: 24rus.ru
Красноярск, 19 Ноября - DIXINEWS.
Тело чиновника обнаружили возле собственного дома. Следствие рассматривает все версии произошедшего.
19 ноября 2018 года на 49-м году жизни скоропостижно скончался первый заместитель председателя Законодательного собрания Красноярского края Алексей Клешко. Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента.
- Уход Алексея Михайловича — невосполнимая потеря для Красноярского края. Светлая память о нём всегда будет жить в наших сердцах, - отметили в местном Заксобрании.
По сведениям правоохранительных органов, тело Клешко обнаружили возле дома на улице Декабристов в Красноярске около 7 часов утра. Как пишет ТАСС, следователи рассматривают версию суицида.
Алексей Клешко родился в 1970 году в Абакане. С 2001 года работал в Законодательном собрании Красноярского края. Также известен как тележурналист.
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