Общество

Константин Большаков
19 Ноября, 2018 09:21

Умер первый зампред Заксобрания Красноярского края

Алексей Клешко.
Источник: 24rus.ru
#заксобрание

#депутаты

#Клешко
Красноярск, 19 Ноября - DIXINEWS.

Тело чиновника обнаружили возле собственного дома. Следствие рассматривает все версии произошедшего.

19 ноября 2018 года на 49-м году жизни скоропостижно скончался первый заместитель председателя Законодательного собрания Красноярского края Алексей Клешко. Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента.

- Уход Алексея Михайловича — невосполнимая потеря для Красноярского края. Светлая память о нём всегда будет жить в наших сердцах, - отметили в местном Заксобрании.

По сведениям правоохранительных органов, тело Клешко обнаружили возле дома на улице Декабристов в Красноярске около 7 часов утра. Как пишет ТАСС, следователи рассматривают версию суицида.

Алексей Клешко родился в 1970 году в Абакане. С 2001 года работал в Законодательном собрании Красноярского края. Также известен как тележурналист.

Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
Дополнительно по тегам:
Спортсменам потребовали запретить становиться депутатами Госдумы
Нетрезвый депутат избил соседку и отделался штрафом
На Камчатке депутат приехал на работу на коне и получил штраф
Читайте в рубрике:
В России вырастет пособие по уходу за ребёнком до 1,5 лет
Ульяновская прокуратура запретила игру про теракт в школе
В «Госуслугах» прокомментировали утечку паспортов пользователей


Стало известно, как будут выглядеть новые плацкартные вагоны
Спасатели в Якутии эвакуировали с дрейфующей льдины 8 человек
Стоимость колбасный изделий в российских магазинах вырастет на 30%
Более 21 тысячи сирийцев вернулись домой через пункт пропуска "Салахия" в Дейр-Эз-Зоре
ВИДЕО


Популярные новости
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Валентина Матвиенко рассказала, где травмировала ногу
Москва, 19 Ноября, 14:32.
Минобороны продемонстрировало в действии новейшие российские истребители (ВИДЕО)
Москва, 19 Ноября, 14:07.
В России вырастет пособие по уходу за ребёнком до 1,5 лет
Ульяновск, 19 Ноября, 13:24.
Ульяновская прокуратура запретила игру про теракт в школе
Уфа, 19 Ноября, 13:13.
В РБ приняли документ о максимальной цене в общественном транспорте
Крым, 19 Ноября, 12:44.
Власти отреагировали на дефицит топлива в Крыму
Красноярск, 19 Ноября, 11:55.
Полицейские потушили горящий дом снежками
Москва, 19 Ноября, 11:22.
В Кремле ответили на обвинения в желании «войти маршем» в Киев
Челябинск, 19 Ноября, 11:09.
В Челябинске объяснили, зачем Мутко посетит регион
Екатеринбург, 19 Ноября, 10:50.
Свердловские судебные приставы раскрыли динамику алиментных долгов в регионе
Пермь, 19 Ноября, 10:36.
Полиция Перми подвела итоги операции "Алкоголь"
Челябинск, 19 Ноября, 10:35.
Две двустволки и 63 патрона незаконно хранил житель Челябинской области





Загрузка...



MediaMetrics



Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия