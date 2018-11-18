Политика

Константин Большаков
19 Ноября, 2018 07:01

В Кремле опровергли передачу Курильских островов Японии

Дмитрий Песков.
Источник: Rusmi.su
#Песков

#Кремль

#Курилы
Москва, 19 Ноября - DIXINEWS.

Сначала страны должны подписать мирный договор. Но и это не означает автоматическую передачу островов японской стороне.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что проведение переговоров между Россией и Японией на основе декларации 1956 года не означает автоматической передачи части Курильских островов. Такое заявление представитель Кремля сделал в эфире телеканала «Россия 1».

Песков полагает, вопрос о принадлежности территорий решится, когда будет найден компромисс, который устроит и Москву, и Токио.

- За эти дни мы с вами видели очень большое количество разных рассуждений, политологических домыслов о том, что, дескать, уже какая-то сепаратная сделка о передаче островов и так далее. Это не так. И так быть не может, - заявил Песков в передаче «Москва. Россия. Путин».

Напомним, в середине ноября Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ провели переговоры в Сингапуре. Обсуждался, в том числе, мирный договор между двумя странами.

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