Алина Загитова рассказала, как плакала после чемпионата мира

Спортсменка заперлась в своём номере и разрыдалась. Со стрессом ей помогло справиться сладкое.

Российская фигуристка Алина Загитова рассказала о переживаниях после неудачи на чемпионате мира 2018 года, где спортсмена заняла пятое место. Как рассказала девушка, после выступления она ушла в номер и взяла себе газировку с шоколадом.

- Я пошла в номер, взяла себе напиток, который не нужно пить обычно, взяла шоколадку и сидела смотрела сериал. И рыдала. Потом успокоилась, - приводит «Р-Спорт» слова Алины Загитовой.

Фигуристка не уточнила, какой именно напиток брала с собой, но отметила, что он не был алкогольным, а в конце сезона «уже не так важно следить за своей формой». Но Загитова призналась, что потом ей пришлось бегать, чтобы сбросить «то, что наела».

Напомним, на прошедшем чемпионате мира олимпийская чемпионка исполняла «Дон Кихота» и трижды упала, что не позволило ей завоевать призовые медали.