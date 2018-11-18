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Константин Большаков
18 Ноября, 2018 10:05
Названы подробности теракта в Грозном
Апти Алаудинов.
Источник: Grozny-inform.ru
Грозный, 18 Ноября - DIXINEWS.
Смертница пыталась убить силовиков. Однако не смогла реализовать преступный замысел.
И.о. главы МВД Чечни Апти Алаудинов сообщил, что на окраине Грозного террористка-смертница устроила взрыв на контрольно-пропускном пункте. Его слов передаёт агентство «Интерфакс».
В результате взрыва другие люди не пострадали. Как пояснил Алаудинов, полицейские заметили неадекватное поведение молодой женщины, которая подходила к КПП, и попросили её остановиться и предъявить документы. Женщина не повиновалась требованиям силовиков, а те заметили на ней взрывное устройство.
После предупредительного выстрела в воздух, девушка осуществила самоподрыв. Известно, что смертница не была жительницей Чечни. Предположительно, она из Дагестана.
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