Политика

Константин Большаков
17 Ноября, 2018 17:16

Запад пытается реализовать балканский сценарий в Украине

Сергей Лавров.
Источник: News.gogo.mn
#Лавров

#МИД

#США
Москва, 17 Ноября - DIXINEWS.

С таким заявлением выступили российские власти. Регион пытаются сделать очередным противником нашей страны.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Запад пытается «снова реализовать» украинский сценарий, оказывая давление на страны Балканского полуострова. Соответствующее заявление опубликовано на сайте внешнедипломатического ведомства.

- Сегодня предпринимаются настойчивые попытки превратить Балканы в еще один плацдарм против России. От стран региона настойчиво требуют сделать выбор: или с Москвой, или с Вашингтоном и Брюсселем, - сказал министр.

По словам господина Лаврова, Москва высоко ценит действия Сербии, которая противостоит давлению и сохраняет самостоятельный внешнеполитический курс. Сергей Лавров также добавил, что «уроки украинской трагедии» на Западе не выучены.

Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
Дополнительно по тегам:
Лавров обвинил США в сдерживании развития России
Япония прояснила судьбу американских военных баз на Курилах
В МИД пожаловались на вмешательство США в проект «Северного потока-2»
Читайте в рубрике:
В Кремле ответили на заявление Японии о Курилах
Глава Крыма обвинил ООН в лицемерии
Британские министры бегут от Терезы Мэй


В Канберре редких змеиношеих черепах спасают от лисиц
ПРОГРАММА МЧС-112. ИТОГИ
В Красноярском крае маленькая каратистка отбилась от насильника
Путин проводит пресс-конференцию по итогам визита в Сингапур
ВИДЕО


Популярные новости
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ФК «Звезда – 2005» успешно закончил сезон
Москва, 17 Ноября, 17:16.
Запад пытается реализовать балканский сценарий в Украине
Москва, 17 Ноября, 14:45.
Международный конгресс «Всемирное наследие стран СНГ» состоится в Москве
Ростов-на-Дону , 17 Ноября, 13:12.
В Ростовской области ограничили движение по нескольким трассам из-за снега
Омск, 17 Ноября, 12:57.
Омск получит миллиарды на проект "Чистая вода"
Казань, 16 Ноября, 17:30.
Казанские учёные объяснили, как изменится климат РТ к концу века
Москва, 16 Ноября, 17:27.
Лавров обвинил США в сдерживании развития России
Самара, 16 Ноября, 16:47.
В Самаре рассказали о дальнейшем развитии метро
Москва, 16 Ноября, 15:46.
Семья Петросяна и Степаненко официально распалась
Москва, 16 Ноября, 15:06.
В Кремле ответили на заявление Японии о Курилах
Москва, 16 Ноября, 14:45.
На агропромышленный молочный форум съедутся представители более 60 стран
Крым, 16 Ноября, 14:26.
Глава Крыма обвинил ООН в лицемерии





Загрузка...



MediaMetrics



Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия