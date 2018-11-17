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Константин Большаков
17 Ноября, 2018 17:16
Запад пытается реализовать балканский сценарий в Украине
Сергей Лавров.
Источник: News.gogo.mn
Москва, 17 Ноября - DIXINEWS.
С таким заявлением выступили российские власти. Регион пытаются сделать очередным противником нашей страны.
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Запад пытается «снова реализовать» украинский сценарий, оказывая давление на страны Балканского полуострова. Соответствующее заявление опубликовано на сайте внешнедипломатического ведомства.
- Сегодня предпринимаются настойчивые попытки превратить Балканы в еще один плацдарм против России. От стран региона настойчиво требуют сделать выбор: или с Москвой, или с Вашингтоном и Брюсселем, - сказал министр.
По словам господина Лаврова, Москва высоко ценит действия Сербии, которая противостоит давлению и сохраняет самостоятельный внешнеполитический курс. Сергей Лавров также добавил, что «уроки украинской трагедии» на Западе не выучены.
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