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Константин Большаков
16 Ноября, 2018 17:27
Лавров обвинил США в сдерживании развития России
Сергей Лавров.
Источник: Vistanews.ru
Москва, 16 Ноября - DIXINEWS.
По мнению главы внешнедипломатического ведомства, Америка мешает нашей стране развиваться. В первую очередь, выстраивая преграды отечественным компаниям.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на открытии заседания Делового совета заявил, что США пытаются вытеснить с рынка крупные российские компании и таким образом сдержать социально-экономическое развитие России.
Господин Лавров уверен, что конкуренция на мировом рынке будет расти, а на нашу страну продолжат оказывать беспрецедентное давление.
- Цель понятна, она заключается в том, чтобы вытеснить крупные российские компании, а в конечном счёте попытаться сдержать социально-экономическое развитие страны, - приводит ТАСС слова главы МИД.
Особенное усердие в сдерживании РФ проявляет Америка, чей шантаж уже стал визитной карточкой, как в отношении России, так и в отношении собственных союзников, резюмировал Сергей Лавров.
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