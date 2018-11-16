Лавров обвинил США в сдерживании развития России

По мнению главы внешнедипломатического ведомства, Америка мешает нашей стране развиваться. В первую очередь, выстраивая преграды отечественным компаниям.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на открытии заседания Делового совета заявил, что США пытаются вытеснить с рынка крупные российские компании и таким образом сдержать социально-экономическое развитие России.

Господин Лавров уверен, что конкуренция на мировом рынке будет расти, а на нашу страну продолжат оказывать беспрецедентное давление.

- Цель понятна, она заключается в том, чтобы вытеснить крупные российские компании, а в конечном счёте попытаться сдержать социально-экономическое развитие страны, - приводит ТАСС слова главы МИД.

Особенное усердие в сдерживании РФ проявляет Америка, чей шантаж уже стал визитной карточкой, как в отношении России, так и в отношении собственных союзников, резюмировал Сергей Лавров.