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Константин Большаков
16 Ноября, 2018 15:46
Семья Петросяна и Степаненко официально распалась
Евгений Петросян и Елена Степаненко.
Источник: Krestyanka.com
Москва, 16 Ноября - DIXINEWS.
Юмористы теперь не муж и жена. Осталось поделить общее имущество.
В пятницу, 16 ноября, стало известно, что артисты Евгений Петросян и Елена Степаненко официально развелись. Об этом сообщили в пресс-службе Хамовнического районного суда города Москвы.
- Иск о расторжении брака между супругами был удовлетворён, - передаёт «Российская газета» заявление пресс-секретаря суда Ольги Мышеловой.
Теперь супругам необходимо разделить общее имущество, которое, по оценкам СМИ, может достигать полутора миллиардов рублей. Этот спор рассматривается в отдельном процессе.
Петросян и Степаненко прожили в браке 18 лет. Летом этого года стало известно, что юмористы намереваются развестись.
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