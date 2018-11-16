Семья Петросяна и Степаненко официально распалась

Юмористы теперь не муж и жена. Осталось поделить общее имущество.

В пятницу, 16 ноября, стало известно, что артисты Евгений Петросян и Елена Степаненко официально развелись. Об этом сообщили в пресс-службе Хамовнического районного суда города Москвы.

- Иск о расторжении брака между супругами был удовлетворён, - передаёт «Российская газета» заявление пресс-секретаря суда Ольги Мышеловой.

Теперь супругам необходимо разделить общее имущество, которое, по оценкам СМИ, может достигать полутора миллиардов рублей. Этот спор рассматривается в отдельном процессе.

Петросян и Степаненко прожили в браке 18 лет. Летом этого года стало известно, что юмористы намереваются развестись.