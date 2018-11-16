В Кремле ответили на заявление Японии о Курилах

Ранее японские власти пообещали не предоставлять острова американским военным. Конечно, в том случае, если эти острова будут переданы азиатской стране.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал достаточно важной тему мирного договора с Японией, который так и не был заключён между нашими странами с момента окончания Второй мировой войны.

Как пояснил господин Песков, разговор на эту тему Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ провели в формате один на один.

- Мы уже сообщили об основном понимании, о договорённости интенсифицировать переговорный процесс на базе советско-японской декларации 1956 года, - передаёт ТАСС слова Дмитрия Пескова.

Ранее японская газета Asahi Shimbun опубликовала информацию, согласно которой Синдзо Абэ во время встречи с Владимиром Путиным в Сингапуре 14 ноября пообещал не размещать на части Курильских островов военные базы США, если острова будут переданы Токио.