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Константин Большаков
16 Ноября, 2018 15:06
В Кремле ответили на заявление Японии о Курилах
Курильские острова.
Источник: Youtube.com
Москва, 16 Ноября - DIXINEWS.
Ранее японские власти пообещали не предоставлять острова американским военным. Конечно, в том случае, если эти острова будут переданы азиатской стране.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал достаточно важной тему мирного договора с Японией, который так и не был заключён между нашими странами с момента окончания Второй мировой войны.
Как пояснил господин Песков, разговор на эту тему Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ провели в формате один на один.
- Мы уже сообщили об основном понимании, о договорённости интенсифицировать переговорный процесс на базе советско-японской декларации 1956 года, - передаёт ТАСС слова Дмитрия Пескова.
Ранее японская газета Asahi Shimbun опубликовала информацию, согласно которой Синдзо Абэ во время встречи с Владимиром Путиным в Сингапуре 14 ноября пообещал не размещать на части Курильских островов военные базы США, если острова будут переданы Токио.
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