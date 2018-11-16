Глава Крыма обвинил ООН в лицемерии

В организации считают, что на полуострове нарушают права человека. Глава региона ответил на эти обвинения.

Глава Крыма Сергей Аксёнов на своей странице в фейсбуке раскритиковал резолюцию по нарушению прав человека на полуострове, принятую Генассамблеей ООН. Как заявил господин Аксёнов, забота о правах крымчан со стороны организации выглядит лицемерно на фоне событий в Украине, где «идёт гражданская война, где похищают людей, убивают и бросают в тюрьмы инакомыслящих».

Аксёнов указал, что резолюция является политически мотивированной и подрывает авторитет Генассамблеи ООН, оскорбляет крымчан и подталкивает киевский режим к совершению новых преступлений.

- Подобные резолюции не отражают реального положения дел на полуострове и транслируют пропагандистские мифы, придуманные в Киеве и Вашингтоне, - написал Сергей Аксёнов, добавив, что авторы документа игнорируют мнение самих крымчан о ситуации в регионе.

Глава полуострова напомнил, что жители Крыма сделали свой выбор о присоединении к РФ свободно и осознанно, в соответствии с Уставом ООН и нормами международного права.

- В мире это понимают, о чём свидетельствует и результат голосования: большинство государств резолюции не поддержали, - резюмировал Аксёнов.

Напомним, в нынешнем году за принятие резолюции о нарушении прав человека в Крыму проголосовали 67 стран. 26 государств выступили против, а 82 страны воздержались.