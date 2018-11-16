Шоу-бизнес

Константин Большаков
16 Ноября, 2018 14:03

Блогер из Челябинска стала самой сексуальной россиянкой

Наталья Краснова.
Источник: instagram.com/krasnovanatasha
#конкурс

#Краснова

#Maxim
Челябинск, 16 Ноября - DIXINEWS.

Итоги конкурса подвёл авторитетный журнал. Издание выбрало самых красивых жительниц страны.

Мужской журнал MAXIM опубликовал итоги рейтинга самых сексуальных россиянок. В список вошло 100 женщин со всей страны, в основном, представительницы шоу-бизнеса.

Первое место досталось видеоблогеру, стендап-комику и матери двойняшек из Челябинска Наталье Красновой. Её кандидатуру поддержали более 9,9 тысяч читателей. Краснова уже успела побывать на обложке журнала в августовском номере.

- Этот год для очаровательной юмористки и блогерши выдался насыщенным. Наталья запустила собственное откровенное шоу на YouTube «В постели с Красновой». Не испортило дела и появление на обложке августовского номера журнала MAXIM. Красивая женщина с чувством юмора - это сексуально! – сказано в анкете Натальи Красновой на сайте издания.

Второе место заняла супермодель и актриса Ирина Шейк, за неё проголосовали почти 9,8 тысяч человек. Третью строчку заняла телеведущая Анастасия Ивлеева, голоса которой отдали 9791 человек.

Кроме того, в пятёрку лучших вошли певица Вера Брежнева (9768 голосов) и актриса Наталья Рудова (9734 голоса).

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