В Астраханской области открыли «охоту» на таксистов

Уже второе убийство водителя такси произошло в регионе. Правоохранители просят «бомбил» быть бдительными.

3 ноября 2018 года в СУ СКР по Астраханской области поступило сообщение от местной жительницы, которая рассказала, что её 78-летний муж исчез, зарабатывающий частным извозом на своём «Фиате», пропал. По данному факту следователи завели уголовное дело по статье «Убийство».

В ходе расследования исчезнувший автомобиль был обнаружен в Хасавюрте (Дагестан). В течение 10 дней силовики установили и задержали подозреваемого. Им оказался 23-летний местный житель, который ранее жил в Астрахани, где стажировался в одном из местных футбольных клубов.

Как выяснили сотрудники регионального управления СК РФ, 3 ноября подозреваемый попросил таксиста подвезти его до посёлка Комсомольский в Калмыкии, где он планировал пересесть на автобус до Хасавюрта. Когда машина свернула на просёлочную дорогу по направлению села Алгазы в Икрянинском районе, молодой мужчина достал нож и нанёс таксисту несколько ударов в шею.

После этого подозреваемый сбросил тело пенсионера в камыши, а на его машине скрылся с места преступления. Сейчас предполагаемый убийца задержан и заключён под стражу.

- Напомним, что это уже второй случай убийства таксистов на территории Астраханской области в текущем году, в обоих случаях преступления совершались в безлюдных местах. Следственное управление СК России по Астраханской области просит местных жителей, занимающихся частным извозом, быть бдительнее при перевозке пассажиров и соблюдать меры личной безопасности, - отметили в ведомстве.