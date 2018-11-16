Новый немецкий истребитель оказался бессилен перед российскими С-400

Без дополнительного вооружения самолёт будет лёгкой мишенью для наших ракет. А уничтожить саму ЗРК без собственных потерь просто невозможно.

Новейший истребитель ВВС Германии Eurofighter не сможет противостоять российским ЗРК С-400 «Триумф», пишет немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на офицеров армии страны.

Как пояснил немецкий военный, Eurofighter был создан для борьбы с истребителями противника, и поэтому на его борту не предусмотрено размещение ракет класса «воздух-земля». Чтобы уничтожать зенитно-ракетные комплексы, на боевую машину нужно устанавливать дополнительное вооружение.

- С-400 - сложная и современная система, которую невозможно вывести из строя без больших затрат и принятия собственных потерь, - резюмировал немецкий офицер.

Издание отмечает, что в противостоянии с С-400 не помогут даже многоцелевые истребители «Торнадо», так как их дальность действия 150 км, а ЗРК способны поражать цели в радиусе 250 километров.

Отметим, что ЗРК С-400 «Триумф» находятся на вооружении российской армии с 2007 года.