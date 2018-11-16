Армия и оружие

Константин Большаков
16 Ноября, 2018 12:44

Новый немецкий истребитель оказался бессилен перед российскими С-400

Истребитель Eurofighter.
Источник: Suwalls.com
#С400

#Eurofighter

#истребители
Берлин, 16 Ноября - DIXINEWS.

Без дополнительного вооружения самолёт будет лёгкой мишенью для наших ракет. А уничтожить саму ЗРК без собственных потерь просто невозможно.

Новейший истребитель ВВС Германии Eurofighter не сможет противостоять российским ЗРК С-400 «Триумф», пишет немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на офицеров армии страны.

Как пояснил немецкий военный, Eurofighter был создан для борьбы с истребителями противника, и поэтому на его борту не предусмотрено размещение ракет класса «воздух-земля». Чтобы уничтожать зенитно-ракетные комплексы, на боевую машину нужно устанавливать дополнительное вооружение.

- С-400 - сложная и современная система, которую невозможно вывести из строя без больших затрат и принятия собственных потерь, - резюмировал немецкий офицер.

Издание отмечает, что в противостоянии с С-400 не помогут даже многоцелевые истребители «Торнадо», так как их дальность действия 150 км, а ЗРК способны поражать цели в радиусе 250 километров.

Отметим, что ЗРК С-400 «Триумф» находятся на вооружении российской армии с 2007 года.

Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
Дополнительно по тегам:
Песков объяснил слова Жириновского о С-700
Читайте в рубрике:
Названа главная уязвимость танков «Армата»
В США российскую военную технику назвали «безумными древними машинами»
На Западе признались, почему ненавидят Россию


В Канберре редких змеиношеих черепах спасают от лисиц
ПРОГРАММА МЧС-112. ИТОГИ
В Красноярском крае маленькая каратистка отбилась от насильника
Путин проводит пресс-конференцию по итогам визита в Сингапур
ВИДЕО


Популярные новости
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Казанские учёные объяснили, как изменится климат РТ к концу века
Москва, 16 Ноября, 17:27.
Лавров обвинил США в сдерживании развития России
Самара, 16 Ноября, 16:47.
В Самаре рассказали о дальнейшем развитии метро
Москва, 16 Ноября, 15:46.
Семья Петросяна и Степаненко официально распалась
Москва, 16 Ноября, 15:06.
В Кремле ответили на заявление Японии о Курилах
Москва, 16 Ноября, 14:45.
На агропромышленный молочный форум съедутся представители более 60 стран
Крым, 16 Ноября, 14:26.
Глава Крыма обвинил ООН в лицемерии
Пермь, 16 Ноября, 14:10.
В Перми озвучили приговор художнику, устроившему "смерть не за горами"
Челябинск, 16 Ноября, 14:03.
Блогер из Челябинска стала самой сексуальной россиянкой
Астрахань, 16 Ноября, 13:42.
В Астраханской области открыли «охоту» на таксистов
Берлин, 16 Ноября, 12:44.
Новый немецкий истребитель оказался бессилен перед российскими С-400
Москва, 16 Ноября, 12:16.
Олимпийскому чемпиону начали угрожать за слова о Загитовой





Загрузка...



MediaMetrics



Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия