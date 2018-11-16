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Константин Большаков
16 Ноября, 2018 12:16
Олимпийскому чемпиону начали угрожать за слова о Загитовой
Максим Траньков.
Источник: avatars.mds.yandex.net
Москва, 16 Ноября - DIXINEWS.
Спортсмен обеспокоен угрозами расправы в свой адрес. И это из-за безобидных слов о зимней Олимпиаде.
Двукратный олимпийский чемпион в парном катании Максим Траньков на своей странице в инстаграме сообщил, что ему стали поступать угрозы после слов о фигуристке Алине Загитовой.
- Из пожеланий: умереть, заболеть раком, убить себя и всю свою семью, сломать позвоночник и ходить под себя, ослепнуть и оглохнуть, - заявил Траньков.
По словам спортсмена, ему пришлось закрыть комментарии из-за подобных высказываний. Кроме того, ему начали поступать прямые угрозы о расправе. Намерен ли Траньков обратиться в правоохранительные органы – неизвестно, хотя фигурист намекнул на подобный исход.
Напомним, на Максима Транькова обрушились с критикой болельщики российской фигуристки после того, как в интервью изданию «Спорт день за днём» он заявил, что на Олимпиаде в Пхенчхане никто не болел за Загитову, а поддерживали лишь её соперницу Евгению Медведеву.
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