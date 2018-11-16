В «Госуслугах» прокомментировали утечку паспортов пользователей

Ранее в СМИ сообщили, что копии документов посторонних людей может получить любой желающий. В центре «Мои документы» отреагировали на эти заявления.

ГБУ города Москвы «Многофункциональные центры предоставления государственных услуг» опровергло информацию, представленную в статье «Коммерсанта», в которой говорится, что на компьютерах в столичных центрах «Госуслуг» можно найти сканы паспортов и других документов пользователей. С официальным опровержением выступила пресс-служба организации.

- Компьютеры в зоне электронных услуг не имеют полного доступа к интернету, на них возможно использование только ограниченного числа сайтов: порталов для предоставления государственных услуг, официальных сайтов правительства Москвы, - сказано в заявлении.

Несмотря на то, что администраторы центров «Госуслуги» ежедневно удаляют рабочий стол и корзину компьютеров, граждан просят внимательнее относится к своим персональным данным и не оставлять на устройствах общего пользования важные документы.

Как пояснили в столичном МФЦ, «Коммерсант» утверждает, что сотрудники центров не озаботились удалением данных пользователей. При этом точных адресов издание не указывает, а соответствующего запроса по этому вопросу от «Ъ» не поступало.

- Ответственность за обеспечение безопасности персональных данных сотрудники центров госуслуг несут непосредственно при предоставлении государственных услуг жителям, - добавили в МФЦ Москвы.