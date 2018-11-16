Общество

Константин Большаков
16 Ноября, 2018 09:36

В ПФР объяснили, нужно ли пенсионерам увольняться до 2019 года

Отделение ПФР.
Источник: Nao24.ru
#ПФР

#пенсионеры

#пенсии
Москва, 16 Ноября - DIXINEWS.

Ранее появились слухи, что пенсионерам нужно срочно покидать работу, чтобы не остаться без выплаты пенсий. В Фонде рассказали, так ли это.

В Пенсионном фонде России опровергли сообщения, что работающим пенсионерам необходимо уволиться до начала 2019 года, чтобы не потерять право на выплату пенсии. Об этом пишет федеральное издание «Российская газета».

- Все нынешние получатели пенсионных выплат, то есть действующие пенсионеры, продолжат получать назначенные пенсионные выплаты в 2019 году независимо от трудоустройства, - заявили в ПФР.

При этом в Фонде отметили, что не причастны к распространению информации о необходимости увольняться ради сохранения права на получение пенсии в следующем году. Напротив, в случае прекращения работы пенсионер получит все прошедшие за время трудоустройства индексации.

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