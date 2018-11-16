В ПФР объяснили, нужно ли пенсионерам увольняться до 2019 года

Ранее появились слухи, что пенсионерам нужно срочно покидать работу, чтобы не остаться без выплаты пенсий. В Фонде рассказали, так ли это.

В Пенсионном фонде России опровергли сообщения, что работающим пенсионерам необходимо уволиться до начала 2019 года, чтобы не потерять право на выплату пенсии. Об этом пишет федеральное издание «Российская газета».

- Все нынешние получатели пенсионных выплат, то есть действующие пенсионеры, продолжат получать назначенные пенсионные выплаты в 2019 году независимо от трудоустройства, - заявили в ПФР.

При этом в Фонде отметили, что не причастны к распространению информации о необходимости увольняться ради сохранения права на получение пенсии в следующем году. Напротив, в случае прекращения работы пенсионер получит все прошедшие за время трудоустройства индексации.