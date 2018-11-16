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Константин Большаков
16 Ноября, 2018 09:36
В ПФР объяснили, нужно ли пенсионерам увольняться до 2019 года
Отделение ПФР.
Источник: Nao24.ru
Москва, 16 Ноября - DIXINEWS.
Ранее появились слухи, что пенсионерам нужно срочно покидать работу, чтобы не остаться без выплаты пенсий. В Фонде рассказали, так ли это.
В Пенсионном фонде России опровергли сообщения, что работающим пенсионерам необходимо уволиться до начала 2019 года, чтобы не потерять право на выплату пенсии. Об этом пишет федеральное издание «Российская газета».
- Все нынешние получатели пенсионных выплат, то есть действующие пенсионеры, продолжат получать назначенные пенсионные выплаты в 2019 году независимо от трудоустройства, - заявили в ПФР.
При этом в Фонде отметили, что не причастны к распространению информации о необходимости увольняться ради сохранения права на получение пенсии в следующем году. Напротив, в случае прекращения работы пенсионер получит все прошедшие за время трудоустройства индексации.
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