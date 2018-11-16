Армия и оружие

Константин Большаков
16 Ноября, 2018 09:11

Названа главная уязвимость танков «Армата»

Т-14.
Источник: Defence.ru
#Армата

#танки
Москва, 16 Ноября - DIXINEWS.

На Западе оценили новейший российский танк и раскрыли его главный недостаток. Впрочем, это справедливо и для боевых машин других стран.

Журналисты американского издания The National Interest в статье «Tank Attack: Russia's New Armata T-14 vs. Israel's Merkava (Who Wins?)» назвали «ахиллесовой пятой» практически любого танка оптические системы. Речь идёт, в том числе, и о российских Т-14 «Армата».

В своей публикации специалисты журнала сравнили возможности «Арматы» и израильского танка Merkava, и пришли к выводу, что российская машина превосходит израильскую в системе защиты, манёвренности и безопасности для экипажа. Однако Merkava превосходит «Армату» по показателям электрооптической системы.

Как пояснил капитан Штефан Бюлер из швейцарской ассоциации офицеров бронетанковых войск, датчики являются проблемой для всех танков. Он отметил, что по сравнению с более старыми оптическими системами видеокамеры и электрооптические прицелы по-прежнему уязвимы при возгорании и ударе противника.

- Оптика остаётся «ахиллесовой пятой» танков, в том числе Т-14, - пояснил офицер.

Напомним, платформы «Армата» впервые были представлены весной 2015 года. На их основе создаются танки Т-14, БМП, БМПТ и БРЭМ.

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